ru ua
Чт, 10 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Україні потрібна протитанкова і зенітна зброя, а не МІГ-29, - головний генерал США в Європі

Новость на русском →
Четвер 10 березня 2022 05:46
Україні потрібна протитанкова і зенітна зброя, а не МІГ-29, - головний генерал США в Європі Фото: головний генерал сил США в Європі Тод Волтерс (U. S. Air Force)
Автор: Володимир Костирін

Командуючий Європейським командуванням сил США генерал Тод Волтерс вважає, що найефективнішим способом підтримки українських військових є додаткове протитанкове і зенітне озброєння, а не винищувачі МіГ-29.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Головний американський генерал в Європі зауважує, що військові ЗСУ "зараз відмінно використовують цю зброю", обмежуючи можливості російської бойової авіації вільно діяти.

Волтерс додав, що Україна вже має "численні" літаки, які здійснюють щоденні вильоти. Так, на його думку, додаткова їх кількість не дасть ВПС ЗСУ відносної переваги.

За його словами, будь-яка передача винищувачів МіГ-29 також "загрожує ескалацією" конфлікту.

Нагадаємо, що у вівторок Пентагон відхилив пропозицію Польщі про передачу своїх винищувачів МіГ-29 у США для доставки на Україну, назвавши таку ініціативу нерезонною.

У середу прес-секретар Пентагону Джон Кірбі заявив, що передача Міг-29 Україні зараз може розглядатися президентом РФ Путіним як "крок ескалації".

Тим часом Україна настійно закликає країни Заходу закрити наше небо від російських авіанальотів і бомбардувань мирних міст, жертвами яких стає цивільне населення.

Президент Володимир Зеленський заявив, що якщо країни Європи і США це робити не планують, що нехай нададуть Україні бойові літаки - "щоб ми все зробили самі".

Всі оперативні і тільки перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили України Сполучені Штати Америки Миг-29 Війна Росії проти України
NEWS
Зеленський: покласти кінець війні зможемо лише після переговорів двох президентів
Зеленський: покласти кінець війні зможемо лише після переговорів двох президентів
DAILY
Крістіна Квін: В ідеалі для Росії було б припинити свою агресію та піти з України
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Крістіна Квін: В ідеалі для Росії було б припинити свою агресію та піти з України