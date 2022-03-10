Україні потрібна протитанкова і зенітна зброя, а не МІГ-29, - головний генерал США в Європі

Командуючий Європейським командуванням сил США генерал Тод Волтерс вважає, що найефективнішим способом підтримки українських військових є додаткове протитанкове і зенітне озброєння, а не винищувачі МіГ-29.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

За його словами, будь-яка передача винищувачів МіГ-29 також "загрожує ескалацією" конфлікту.

Волтерс додав, що Україна вже має "численні" літаки, які здійснюють щоденні вильоти. Так, на його думку, додаткова їх кількість не дасть ВПС ЗСУ відносної переваги.

Головний американський генерал в Європі зауважує, що військові ЗСУ "зараз відмінно використовують цю зброю", обмежуючи можливості російської бойової авіації вільно діяти.

Нагадаємо, що у вівторок Пентагон відхилив пропозицію Польщі про передачу своїх винищувачів МіГ-29 у США для доставки на Україну, назвавши таку ініціативу нерезонною.

У середу прес-секретар Пентагону Джон Кірбі заявив, що передача Міг-29 Україні зараз може розглядатися президентом РФ Путіним як "крок ескалації".

Тим часом Україна настійно закликає країни Заходу закрити наше небо від російських авіанальотів і бомбардувань мирних міст, жертвами яких стає цивільне населення.

Президент Володимир Зеленський заявив, що якщо країни Європи і США це робити не планують, що нехай нададуть Україні бойові літаки - "щоб ми все зробили самі".

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