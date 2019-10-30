Україні не потрібно подавати нову заявку на ПДЧ в НАТО, - Кулеба

Віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба заявив, що Україні не потрібно подавати нову заявку на план дій щодо членства (ПДЧ) в НАТО. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Кабінету міністрів.

За його словами, у 2008 році Північноатлантичний альянс вже зробив свій вибір, коли на саміті в Бухаресті вирішив, що Україна стане членом НАТО.

"Ми виходимо з того, що це рішення буде виконано. Заявка на отримання Плану дій щодо членства, представлена України у 2008 році, діє. Не потрібно подавати нову заявку. Потрібно проводити реформи, поглиблювати співпрацю з Альянсом, досягати сумісності наших Збройних Сил з НАТО. Питання надання ПДЧ має бути суто технічним, а не політичним", - заявив Кулеба.

Він також в черговий раз відзначив, що Україна вже зробила свій вибір, і це членство в НАТО.

Нагадаємо, 30 жовтня Північноатлантичний рада НАТО розпочав візит в Україну. Київ і Одесу відвідають представники 29 держав-членів НАТО з генсеком Альянсу Йесом Столтенбергом. Столтенберг також виступить у Верховній раді в рамках свого візиту в Україну.

Як раніше повідомляло РБК-Україна, Кулеба заявив, що українцям з діаспори потрібно увімкнути отримання подвійного громадянства. За його словами, це дозволить Україні більш ефективно використовувати потенціал співвітчизників з діаспори.