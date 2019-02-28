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Україні потрібно використати потенціал договору про Асоціацію з ЄС, - Домбровскіс

Новини » Політика    28.02.2019 - 21:29
Україні потрібно використати потенціал договору про Асоціацію з ЄС, - Домбровскіс
Фото: Валдіс Домбровскіс (flickr.com european_parliament)

За його словами, процес вступу до ЄС займе не мало часу

Україні потрібно використати потенціал договору про Асоціацію з Європейським союзом. Про це повідомив віце-президент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс і інтерв’ю на UA: Перший, передає РБК-Україна.

Він зазначив,що "не ставив би конкретних дат на сьогоднішній момент щодо вступу України в ЄС"

"У будь-якому разі, нещодавно набрав чинності договір про Ассоціацію. Тому зараз потрібно в повній мірі використовувати потенціал договору і розвивати зв’язки з Євросоюзом. Процес вступу до ЄС довгостроковий, і навіть якщо є заявка це все ще тривалий процес", - повідомив Домбровскіс.

Зазначимо, раніше в уряді заявили, що Україна за 2018 рік виконала 52% планових завдань Угоди про асоціацію з Європейським союзом. 

Нагадаємо, Домбровскіс заявив, що санкції з боку Європейського союзу економічно впливають на Російську Федерацію та мають ефект політичного стримування.

Також Домбровскіс зазначив, що в Європейській комісії зазначили невелику кількість обвинувальних вироків топ-корупціонерам.

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