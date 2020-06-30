Україні потрібний Крим, а не компенсація від Росії, - МЗС

Україна не буде просити собі компенсацію за анексію Кримського півострову. Це зашкодить стратегії, на якій наполягає держава - про незаконну окупацію її території.

Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив в інтерв'ю виданню "Крим.Реалії".

Він зазначив, що компанії мають право судитись, але якщо говорити про саму державу, то Україні важливо, щоб у судових процесах жодним чином не визнавалася юрисдикція Російської Федерації в ширшому статусі, ніж у статусі держави-окупанта.

"А ви хочете, щоб ми визнали незаконну окупацію, попросили собі компенсацію за це? Чи як? Типу - заплатите гроші і все буде нормально? Ні! Стратегія абсолютно інша. Ми так і говоримо, що відбувається тимчасова незаконна окупація", - заявив він.

Нагадаємо, посол Британії оцінила перспективи будапештського формату, питання якого нещодавно підняли у Кабміні.

Раніше у Верховній Раді України заявили, що питання повернення окупованого Криму це важкий і тривалий процес.