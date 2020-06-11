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В Украине новый антирекорд по коронавирусу: почти 700 новых случаев

Новости » Коронавирус     11.06.2020 - 08:18
В Украине новый антирекорд по коронавирусу: почти 700 новых случаев
Фото: человек в маске (РБК-Украина)

Всего с начала пандемии заразились 29 070 человек

По состоянию на утро 11 июня в Украине зафиксировали 689 новых случаев COVID-19. Это новый антирекорд по коронавирусу в стране.

Такие данные приводит Центр общественного здоровья.

Всего с начала пандемии заразились 29 070 человек. За минувшие сутки зафиксировали 21 летальный случай.

Вместе с тем, за минувшие сутки выздоровели от коронавируса 372 человек, почти в половину меньше, чем тех, кто заразился.

Наиболее зараженными регионами остаются Черновицкая область, где 3793 случаев COVID-19 и Киев, где 3671 инфицированный.

Новость дополняется...

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Автор: Анастасия Рокитна

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