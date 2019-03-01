В Україні у неповних сім'ях живуть 3 млн дітей

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Аліменти не отримують близько 550 тис. дітей

В Україні майже 3 млн дітей живуть у неповних сім'ях. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення у Twitter міністра юстиції Павла Петренка.

Як зазначається, із 3 млн дітей, 550 тис. не отримують аліментів від одного із батьків.

"Близько 3 мільйонів українських дітей живуть в неповних сім’ях. 550 тисяч з них є фактично жертвами економічного насилля одного з батьків, який забув про цих дітей. 20% новонароджених дітей матері реєструють, не вказуючи батька", - йдеться в повідомленні.

РБК-Україна писало, що результаті прийняття законопроектів "Чужих дітей не буває" до понад 130 тисяч неплатників аліментів застосовані обмеження.

Також повідомляється, що у результаті ухвалення законів з пакету "Чужих дітей не буває" неплатники аліментів сплатили 4,6 млрд гривень українським дітям.

Раніше в Мін'юсті повідомляли, що близько 108 тис. неплатників аліментів не мають офіційної роботи або житла. Так, у 2018 році Мін'юст отримав близько 10 тисяч скарг на боржників.