В Україні через негоду знеструмлено майже 50 населених пунктів

Негода в Україні знеструмила населені пункти в п'яти областях

Из-за непогоды в Украине на утро 11 марта обесточены 47 населенных пунктов в пяти областях. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что в результате шквалистого ветра и срабатывания системы защиты линий электропередач остаются обесточенными 47 населенных пунктов в пяти областях, а именно: Львовская - 19, Киевская - 12, Житомирская - 12, Луганская - 3, Черновицкая - 1 населенный пункт.

Также сообщается, что в Одессе из-за ветра разрушилась часть стены новостройки, в результате чего травмирован пожилой человек. В селе Ивановка Теребовлянского района Тернопольской области упала металлическая водонапорная башня, которая находилась на стадии строительства.

Кроме того, в результате порывов ветра остаются поврежденными крыши 75 (было повреждено 108, восстановлено 33) зданий жилой и социальной сферы.

Напомним, ранее Styler писал, что в Виннице из-за непогоды упало дерево, в результате чего погиб ребенок.

Ранее также сообщалось, что в Запорожской области восстановлены экстренные номера, которые временно не работали в результате повреждения магистральной линии.