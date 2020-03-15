В Україні через негоду знеструмлено понад 150 населених пунктів

В результаті сильної негоди в Україні без електропостачання опинилися понад 150 населених у пунктів у 6 областях. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій.

За даними рятувальників, через спрацювання автоматичної системи захисту ліній електропередач було знеструмлено 51 населений пункт у Київській області, 46 у Житомирській, 39 у Чернігівській, 13 у Сумській, 9 у Черкаській та 1 у Кіровоградській.

Зазначається, що наразі бригади обленерго працюють над відновленням електропостачання у дані населені пункти.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні було оголошено штормове попередження. Синоптики попереджали про сильні пориви вітру майже у всіх областях. Негода також очікувалася у Києві та Київській області.

Крім того, в гідрометцентрі прогнозували суттєве похолодання в Україні сьогодні, 15 березня. Очікується, що температура повітря вдень знизиться до +3...+5 градусів, а вночі прогнозують мороз до -2...-4 градусів. Опадів сьогодні не очікують.