Україні необхідна програма розвитку системи охорони здоров'я та фармацевтики, - експерт

Фото: виробництво ліків на заводі "Дарниці" (РБК-Україна)

Реалізація такої програми буде вигідною і державі, і звичайним громадянам

Епідемія COVID-19 в Україні показала, що охорона здоров'я і фармацевтика є для держави стратегічними напрямками, невід'ємною частиною системи національної безпеки. Тому цим галузям необхідна державна програма розвитку і підтримки.

Про це заявив директор з медичних питань фармацевтичної компанії "Дарниця" Ігор Никифорчин в інтерв'ю Pharma.net.ua

Він підкреслив, що пандемія стала глобальним викликом для всіх країн, і звернула увагу суспільства на те, що фармацевтика - це не просто бізнес, але ще й важлива складова системи охорони здоров'я.

"Ті країни, яким пощастило зберегти або побудувати сильну фармпромисловість, опинились у більш виграшному становищі. Україна теж має розвинений фармсектора, проте політика держави щодо цієї важливої, фактично стратегічної, сфери бізнесу не до кінця зрозуміла. На сьогодні держава і фарма рухаються абсолютно паралельними курсами, про неї згадують лише тоді, коли в цьому виникає гостра необхідність. Епідемія показала, що охорона здоров'я є стратегічним напрямком, невід'ємною частиною національної безпеки. І хотілося б бачити чітку програму розвитку та підтримки системи охорони здоров'я в цілому і фармацевтики, як її складової, зокрема", - зазначив Никифорчин.

Директор з медичних питань "Дарниці" також додав, що реалізація такої програми буде вигідною і державі, і звичайним громадянам, а також підвищить точність планування у роботі фармкомпаній.

"У стратегічному плані це дозволить правильніше розуміти довгострокові потреби і політику держави в системі охорони здоров'я; коректно формувати майбутній продуктовий портфель; збільшить доступність ліків в майбутньому; прискорить вихід нових ліків, імпортозаміщення і зменшить фінансове навантаження на бюджет відповідно", - підкреслив Никифорчин.

Зазначимо, що Європейська комісія планує до кінця року представити Фармацевтичну стратегію ЄС, що охоплює весь життєвий цикл фармацевтичних продуктів - від наукових відкриттів до авторизації доступу пацієнтів. В опублікованій дорожній карті Комісія викладає шість питань, які вона має намір вирішити з допомогою майбутньої стратегії, включаючи доступ до ліків та їх доступність; брак необхідних ліків, таких як антибіотики та вакцини; та екологічні ризики, пов'язані з виробництвом, використанням та утилізацією ліків.

Зокрема, Комісія розглядає способи зниження залежності від іноземного виробництва та підвищення конкурентоспроможності європейських компаній.

Нагадаємо, у квітні через пандемію коронавірусу "Дарниця" змінила плани виробництва для забезпечення населення противірусними та жарознижувальними засобами. На початку червня "Дарниця" запустила виготовлення нового антисептичного засобу за рецептурою, що відповідає рекомендаціям ВООЗ.

У вересні 2019 року компанія провела ребрендинг і заявила про початок процесу масштабної трансформації – зокрема, курсі на діджиталізацію всіх бізнес-процесів і створення міжнародного бренду.

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Автор: РБК-Україна