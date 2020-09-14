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В Україні за тиждень виписали штрафів на 4 млн гривень через перевантажені фури

Автор: Максим Зайченко

За підсумками минулого тижня в Україні перевірили понад 30 тисяч транспортних засобів і виписали штрафів на 4,4 мільйона гривень за перевантаження. Це на 75% більше, ніж минулого тижня.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства інфраструктури.

Найбільше оплати за перевантаження нарахували в Херсонській, Одеській та Миколаївській областях.

Зазначається, що зараз завершені тендери на закупівлю 43-х комплексів автоматичного габаритно-вагового контролю (ГВК) для зважування в русі. 20 чинних пунктів ГВК переведені на цілодобовий режим роботи.

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Крім того, завершені закупівлі послуг на ремонтні роботи наявного обладнання ГВК, що дозволить відновити роботу ще 28 стаціонарних комплексів.

Очікується, що після закінчення всіх цих процесів у робочому режимі буде 78 комплексів ГВК.

Нагадаємо, в серпні президент України Володимир Зеленський зажадав терміново організувати зважування вантажівок на дорогах.

Також РБК-Україна писало, що через спеку вантажівкам заборонили заїжджати в населені пункти в денний час.

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