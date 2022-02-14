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В Україні за тиждень відкрили 126 кримінальних справ через підробки COVID-документів

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Україна, Понеділок 14 лютого 2022 12:12
В Україні за тиждень відкрили 126 кримінальних справ через підробки COVID-документів Фото: За минулий тиждень було відкрито больше сотні кримінальних справ через підробки COVID-документів
Автор: РБК-Україна

Правоохоронці за минулий тиждень відкрили 126 кримінальних справ через підробки COVID-документації. Крім того, поліцейські направили до суду 45 обвинувальних актів.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Національної поліції.

"Так, з 7 по 13 лютого слідчі поліції розпочали 126 кримінальних проваджень за фактами підробки та використання COVID-документів. 40 особам повідомили про підозру у вчиненні правопорушення. До суду направлено 45 обвинувальних актів", - зазначили в поліції.

Правоохоронці уточнили, що найчастіше українці підробляють сертифікати про вакцинацію і тести на коронавірус.

Також у поліції нагадали, що за фальсифікацію документів загрожує кримінальна відповідальність.

В Україні за тиждень відкрили 126 кримінальних справ через підробки COVID-документів

Як розповідало РБК-Україна раніше, у Кіровоградській області СБУ викрила двох сімейних лікарів, які продавали COVID-сертифікати.

Також оперативники ліквідували масштабну схему підробки документів у Чернівецькій області.

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