В Україні за тиждень відкрили 126 кримінальних справ через підробки COVID-документів

Правоохоронці за минулий тиждень відкрили 126 кримінальних справ через підробки COVID-документації. Крім того, поліцейські направили до суду 45 обвинувальних актів.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на прес-службу Національної поліції .

"Так, з 7 по 13 лютого слідчі поліції розпочали 126 кримінальних проваджень за фактами підробки та використання COVID-документів. 40 особам повідомили про підозру у вчиненні правопорушення. До суду направлено 45 обвинувальних актів", - зазначили в поліції.

Правоохоронці уточнили, що найчастіше українці підробляють сертифікати про вакцинацію і тести на коронавірус.

Також у поліції нагадали, що за фальсифікацію документів загрожує кримінальна відповідальність.