В Україні за тиждень відкрили 126 кримінальних справ через підробки COVID-документів
Правоохоронці за минулий тиждень відкрили 126 кримінальних справ через підробки COVID-документації. Крім того, поліцейські направили до суду 45 обвинувальних актів.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Національної поліції.
"Так, з 7 по 13 лютого слідчі поліції розпочали 126 кримінальних проваджень за фактами підробки та використання COVID-документів. 40 особам повідомили про підозру у вчиненні правопорушення. До суду направлено 45 обвинувальних актів", - зазначили в поліції.
Правоохоронці уточнили, що найчастіше українці підробляють сертифікати про вакцинацію і тести на коронавірус.
Також у поліції нагадали, що за фальсифікацію документів загрожує кримінальна відповідальність.
Як розповідало РБК-Україна раніше, у Кіровоградській області СБУ викрила двох сімейних лікарів, які продавали COVID-сертифікати.
Також оперативники ліквідували масштабну схему підробки документів у Чернівецькій області.