Підробляли паспорти та COVID-документи. У Чернівецькій області викрили "брокерів"
У Чернівецькій області викрили банду, яка займалася підробкою документів. Фігуранти представлялися "митними брокерами" та підробляли від COVID-сертифікатів до документів країн Євросоюзу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Національної поліції.
Поліцейські встановили, що буковинці 1985 та 1988 року народження налагодили процес виготовлення та реалізації підроблених документів з метою незаконного збагачення.
Ціни на підроблені документи коливались від 50 євро за сертифікат про вакцинацію від коронавірусу до 2 тисяч євро за пакет документів громадянина Євросоюзу.
Правоохоронці провели 6 обшуків, у результаті яких виявили:
- паспорти громадян Євросоюзу;
- копії документів громадян різних країн;
- електронні зразки офіційних документів;
- печатки нотаріусів, лікарів та приватних підприємців;
- комп‘ютерну техніку;
- іноземну та національну валюту (понад 6300 євро, 500 доларів США, понад 2 тисяч румунських леїв, близько 7,5 тисяч гривень).
Усі речові докази направлені на експертне дослідження. Триває досудове розслідування.
Нагадаємо, у Київській області правоохоронці викрили банду, яка займалась підробкою віз країн Євросоюзу з метою подальшого нелегального переправлення людей через кордон.
Зазначимо, у Закарпатській області прикордонники затримали вертоліт контрабандистів.