В Україні за тиждень від грипу померли вісім людей

В Україні за минулий тиждень зареєстровано 8 летальних випадків внаслідок лабораторно підтвердженого грипу. Про це свідчать оперативні дані щодо захворюваності на грип та ГРВІ з 3 по 9 лютого, йдеться у повідомленні прес-служби Міністерства охорони здоров’я.

Як повідомляється, за тиждень зареєстровано вісім летальних випадків внаслідок грипу, що підтверджено методом ПЛР.

"З початку епідемічного сезону 26 людей померло від ускладнень грипу. Жоден померлий не був щеплений проти грипу", - йдеться у повідомленні.

За минулий тиждень (3.02–9.02) на ГРВІ захворіли 283 656 людей, із них 65,6% - діти. Інтенсивний показник захворюваності склав 741,8 на 100 000 населення, що на 55,6 % більше епідемічного порогу по Україні.

Зазначається, що майже в усіх областях України зареєстровано епідемічну активність різної інтенсивності. Лише в Києві та Харківській області не перевищений епідпоріг.

У МОЗ нагадують, що перевищення епідемічного порогу захворюваності на грип не означає початок епідемії грипу. Найчастіше це типовий для зимової пори року та цілком очікуваний епідемічний підйом захворюваності.

Нагадаємо, у Запорізькій області за п'ять днів від грипу померли дві пенсіонерки і підліток. 5 лютого в Запоріжжі померла 68-річна жінка. Через два дні, 7 лютого, померла жінка 69 років. А 10 лютого помер підліток 15 років з Якимівки. Всі загиблі не були вакциновані.

Раніше повідомлялося, що в Україні захворюваність на грип та ГРВІ перевищила епідемічний поріг на 55,6% і має середню інтенсивність. З 5 по 11 лютого ГРВІ захворіло 260 тис. 871 осіб, з них 68% - діти до 17 років.