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У Львівській області за тиждень від грипу померли двоє людей

Новини » Суспільство     25.02.2020 - 06:19
У Львівській області за тиждень від грипу померли двоє людей
Ілюстративне фото (УНІАН)

Померли 64-річна жінка та 78-річний чоловік

У Львівській області внаслідок ускладнень від захворювання грипом протягом тижня померли двоє людей. Про це повідомляє Львівський обласний лабораторний центр МОЗ України.

Жертвами недуги стали 64-річна жінка та 78-річний чоловік. Відомо, що вони звернулись за медичною допомогою на 3-4-й день захворювання.

"Стан ускладнився через наявність супутніх захворювань - цукрового діабету, хвороб серцево-судинної системи та нирок. Лабораторно підтверджений вірус грипу типу А", - зазначили в лабораторному центрі.

Всього в Україні від початку епідсезону (жовтень 2019 року) зареєстровано 38 летальних випадків.

Нагадаємо, 24 лютого стало відомо, що у Кіровоградській області зафіксовано два летальних випадки від ускладнень грипу. Помер 61-річний житель Новоархангельського району і 52-річний житель Олександрівського району. Обидва чоловіки мали супутні хронічні захворювання, проти грипу не були щеплені.

Раніше у Рівненській області від ускладнень при захворюванні грипу помер 43-річний чоловік. Чоловік захворів на грип 12 лютого. При цьому за медичною допомогою він звернувся 19 лютого і відразу був госпіталізований.

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