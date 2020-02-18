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У Рівненській області від ускладнень грипу помер чоловік

Новини » Надзвичайні події     18.02.2020 - 15:09
У Рівненській області від ускладнень грипу помер чоловік
Ілюстративне фото (pixabay)

Чоловіка госпіталізовали з діагнозом "грип А, не госпітальна двобічна вірусна пневмонія"

У Рівненській області від ускладнень грипу помер 57-річний чоловік. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на обласний лабораторний центр МОЗ України у Facebook.

Як зазначається, чоловік був госпіталізований 12 лютого у відділення анестезіології та інтенсивної терапії Сарненської центральної районної лікарні з діагнозом "грип А, не госпітальна двобічна вірусна пневмонія, важкий перебіг".

"Чоловік 30 січня захворів та звернувся за медичною допомогою у Клесівську районну лікарню, а згодом, у зв’язку з погіршенням стану здоров’я, 12 лютого був госпіталізований у відділення анестезіології та інтенсивної терапії Сарненської центральної районної лікарні з діагнозом "грип А, не госпітальна двобічна вірусна пневмонія, важкий перебіг". Реанімаційні заходи виявились неефективними та напередодні чоловік помер", - йдеться у повідомленні.

Крім того, вірусологічною лабораторією обласного лабораторного центру МОЗ України у хворого виявлено РНК вірусу грипу А.

Чоловік мав хронічні захворювання та не був вакцинований проти грипу.

Нагадаємо, в Україні від початку епідсезону від грипу померло 26 людей. Зокрема, у Запорізькій області від грипу померли дві пенсіонерки та підліток. Загиблі також не були вакциновані.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Україні захворюваність на грип та ГРВІ перевищила епідемічний поріг на 55,6% і має середню інтенсивність. За даними українських медиків, після першої хвилі епідемії грипу може настати друга хвиля сплеску захворювань.

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