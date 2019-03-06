В Україні за тиждень від грипу померли чотири людини

З початку епідемічного сезону від грипу померли в Україні 45 осіб

С начала эпидемического сезона от гриппа в Украине умерли 45 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Украины.

Сообщается, что за последнюю неделю было зафиксировано четыре летальных случая. За прошедшую неделю гриппом и ОРВИ заболели более 178 тыс. человек.

Показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ составляет 463,9 на 100 тыс. населения, что на 10,6% меньше уровня эпидемического порога по Украине. Эпидемические пороги превышены в Черновицкой (8,7%) и Хмельницкой (0,8%) областях.

В течение отчетной недели, с 25 февраля по 3 марта, гриппом и ОРВИ заболели 178,6 тыс. человек, из них 65,9% дети до 17 лет. С начала сезона заболеваемости (с октября 2018) переболели 10,3% украинцев.

Отметим, что сейчас в Украине наблюдается низкая интенсивность эпидемической активности гриппа и ОРВИ и региональное географическое распространение.

Напомним, в течение прошлой недели в Киеве зафиксирован незначительный рост заболеваемости гриппом и ОРВИ на 0,4%, который произошел за счет детского населения.

РБК-Украина писало, в Украине за период с 18 по 24 февраля гриппом и ОРВИ заболели более 183 тысяч лиц, восемь из них умерли.