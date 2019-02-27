В Україні за тиждень від грипу померли 8 осіб

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

З початку епідсезону померла 41 людина

В Україні за період з 18 по 24 лютого на грип та ГРВІ захворіли понад 183 тисячі осіб, вісім з них померли. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Центру громадського здоров'я на сторінці Facebook.

Як повідомляється, протягом звітного тижня на грип та ГРВІ захворіли 183 348 осіб, з них 64,9% діти до 17 років.

"З початку сезону захворюваності (з жовтня 2018 року) перехворіли 9,8% українців", - йдеться в повідомленні.

За даними МОЗ, за звітний період 8 осіб померли від грипу, при цьому з початку епідемічного сезону зареєстрований летальний випадок 41.

Було досліджено 93 зразки матеріалів від пацієнтів з підозрою на грип, у 34 випадках визначені РНК віруси грипу типу А.

Раніше РБК-Україна писало, що в Києві спостерігається зниження захворюваності на грип та ГРВІ на 12,3%.

Відзначимо, за період з 15 січня по 15 лютого було зареєстровано 14 смертей від грипу і ГРВІ.