В Україні за тиждень від грипу померли 8 осіб

З початку епідсезону померла 41 людина

В Украине за период с 18 по 24 февраля гриппом и ОРВИ заболели более 183 тысяч человек, восемь из них умерли. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Центра общественного здоровья на странице в Facebook.

Как сообщается, в течение отчетной недели гриппом и ОРВИ заболели 183 348 человек, из них 64,9% дети до 17 лет.

"С начала сезона заболеваемости (с октября 2018 года) переболели 9,8% украинцев", - говорится в сообщении.

По данным Минздрава, за отчетный период 8 человек умерли от гриппа, при этом с начала эпидемического сезона зарегистрирован 41 летальный случай.

Было исследовано 93 образца материалов от пациентов с подозрением на грипп, в 34 случаях определены РНК вирусы гриппа типа А.

Ранее РБК-Украина писало, что в Киеве наблюдается снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ на 12,3%.

Отметим, за период с 15 января по 15 февраля было зарегистрировано 14 смертей от гриппа и ОРВИ.