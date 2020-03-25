ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В Україні за тиждень від грипу померли дві людини

Новини » Суспільство     25.03.2020 - 20:27
В Україні за тиждень від грипу померли дві людини
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

З початку епідемічного сезону померли 68 осіб

В Україні за минулий тиждень в результаті ускладнень при грипі померли дві людини. Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я України.

Повідомляється, що всього з 16 по 22 березня на ГРВІ захворіли 201 тисяча 591 особа. З них 53,2 % - діти. При цьому даний показник на 10,6% більше епідемічного порогу по Україні.

"За тиждень отримано повідомлення про двох летальні випадки внаслідок грипу, що підтверджено методом ПЛР (з початку епідемічного сезону - 68); жоден померлий не був щеплений проти грипу", - повідомили в Моз.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що, за словами головного санітарного лікаря України Віктора Ляшка, з початку карантину впала захворюваність на грип і гострими респіраторними вірусними інфекціями (ГРВІ). Він зазначив, що карантинні заходи будуть давати свій позитивний ефект.

Також повідомлялося, що в місті Мелітополі Запорізької області від грипу помер 6-річний хлопчик. У дитини була гостра легенево-сердцевая недостатність, вірусно-бактеріальна пневмонія. Також він не був щеплений проти грипу.

Відзначимо, на даний момент в Україні спостерігається спалах коронавірусу. За останніми даними Центру громадського здоров'я на вечір 25 березня, в Україні підтверджено 136 випадків COVID-19.

Родина Ємця веде сумнівний бізнес і має елітну нерухомість, - "Слідство. Інфо" Ляшка призначили керівником робіт з ліквідації наслідків НС держрівня
Новини України Мінстерство охорони здоров'я УкраїнипреступленияОРВИгрипп в Украине
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся