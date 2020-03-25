В Україні за тиждень від грипу померли дві людини

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

З початку епідемічного сезону померли 68 осіб

В Україні за минулий тиждень в результаті ускладнень при грипі померли дві людини. Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я України.

Повідомляється, що всього з 16 по 22 березня на ГРВІ захворіли 201 тисяча 591 особа. З них 53,2 % - діти. При цьому даний показник на 10,6% більше епідемічного порогу по Україні.

"За тиждень отримано повідомлення про двох летальні випадки внаслідок грипу, що підтверджено методом ПЛР (з початку епідемічного сезону - 68); жоден померлий не був щеплений проти грипу", - повідомили в Моз.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що, за словами головного санітарного лікаря України Віктора Ляшка, з початку карантину впала захворюваність на грип і гострими респіраторними вірусними інфекціями (ГРВІ). Він зазначив, що карантинні заходи будуть давати свій позитивний ефект.

Також повідомлялося, що в місті Мелітополі Запорізької області від грипу помер 6-річний хлопчик. У дитини була гостра легенево-сердцевая недостатність, вірусно-бактеріальна пневмонія. Також він не був щеплений проти грипу.

Відзначимо, на даний момент в Україні спостерігається спалах коронавірусу. За останніми даними Центру громадського здоров'я на вечір 25 березня, в Україні підтверджено 136 випадків COVID-19.