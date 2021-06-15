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В Україні назвали загрози від розриву економічних зв'язків з Білоруссю

Автор: Мілан Лєліч, Анастасія Рокитна

Для України в окремих галузях потенційні обмеження з боку білорусів можуть бути досить болючими. Зокрема, в Білорусь йде близько 20% українського експорту кондитерських виробів і близько третини експортного пива.

Про це розповів в коментарі РБК-Україна заступник міністра економіки, торговий представник України Тарас Качка, йдеться у матеріалі "Незручний сусід. Чим Україні загрожує розрив торговельних зв'язків з Білоруссю".

Зокрема, інформація про зупинку поставки бензину А-95 в Україну викликала легку паніку. Але в підсумку білоруський А-95 в Україну все ж відвантажать, хоч і в менших обсягах, ніж зазвичай.

"Нам треба було оцінити, з чим ми маємо справу: це політика, економіка або технологічні процеси. Історія з бензином - це були технологічні процеси", - сказав Качка.

За його словами, спостерігались спроби розіграти цю ситуацію в політичному контексті з білоруського боку.

Український бізнес, залежний від імпорту з Білорусі, активно прораховує план Б, на випадок якщо ці поставки раптом припиняться, зазначив Качка. Але оцінити ймовірність такого сценарію і тим більше в часовій перспективі торговий представник не береться.

Нагадаємо, білоруси в Україні влаштували протести на кордоні.

Раніше лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська закликала США розширити санкції проти Білорусі.

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