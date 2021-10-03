Нормандська зустріч у тому чи іншому форматі все ж відбудеться, - президент України
Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Нормандська зустріч у тому чи іншому форматі все ж відбудеться. Поки Росія блокує проведення зустрічі.
Про це він заявив на виїзному засіданні фракції "Слуга народу", повідомляє РБК-Україна, посилаючись на брифінг.
"Думаю нормандська зустріч у тому чи іншому форматі все ж відбудеться. Пані Меркель дуже хоче встигнути на посаді канцлера провести ще одну зустріч. Вона дуже сильно підключилася до цього моменту", - заявив він.
Процес блокується саме Російською Федерацією, повідомив Зеленський.
"Росія не хоче говорити. Скільки чекати? Ми ж не просто чекаємо, ми рухаємося вперед і робимо кроки в цьому питанні", - повідомив президент України.