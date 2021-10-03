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Нормандська зустріч у тому чи іншому форматі все ж відбудеться, - президент України

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Київ, Неділя 03 жовтня 2021 13:41
Нормандська зустріч у тому чи іншому форматі все ж відбудеться, - президент України Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Нормандська зустріч у тому чи іншому форматі все ж відбудеться. Поки Росія блокує проведення зустрічі.

Про це він заявив на виїзному засіданні фракції "Слуга народу", повідомляє РБК-Україна, посилаючись на брифінг.

"Думаю нормандська зустріч у тому чи іншому форматі все ж відбудеться. Пані Меркель дуже хоче встигнути на посаді канцлера провести ще одну зустріч. Вона дуже сильно підключилася до цього моменту", - заявив він.

Процес блокується саме Російською Федерацією, повідомив Зеленський.

"Росія не хоче говорити. Скільки чекати? Ми ж не просто чекаємо, ми рухаємося вперед і робимо кроки в цьому питанні", - повідомив президент України.

Нагадаємо, Зеленський вважає, що оточення Путіна не хоче їх зустрічі тет-а-тет.

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Володимир Зеленський Нормандський формат
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