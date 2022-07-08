В Україні почали виселяти переселенців: Верещук пояснила, що робити

Що сталося

Верещук нагадала, що наразі багато ВПО тимчасово проживають у школах, лікарнях, санаторіях та інших місцях компактного проживання, які прихистили людей в перші дні та тижні повномасштабної війни.

"Останнім часом надходять скарги на те, що деякі установи почали виселяти переселенців. Розумію, що можуть бути різні обставини та причини. Але, це неприпустимо, щоб людей виставляли просто на вулицю. Хочу, щоб мене зараз добре почули власники та керівники таких установ", - звернулася вона.

Своєю чергою Верещук пояснила, можна говорити лише про переселення (без погіршення умов), жодним чином не про виселення.

"Особливо напередодні осінньо-зимового періоду. Зрештою, на місці наших внутрішніх переселенців без житла міг опинитись кожен з нас", - зазначила віце-прем'єр-міністр.

Що робити ВПО в такій ситуації

Верещук звернулася до всіх внутрішньо переміщених осіб з поясненням що робити в такій ситуації.

"Якщо вас виселяють з місць компактного проживання, дзвоніть на гарячу лінію Мінреінтеграції 1548. Або пишіть у коментарі під цим постом (він опублікований в Telegram - ред.)", - написала вона.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні з'явиться уповноважений з питань переселенців.

Також стало відомо, що Верховна рада пропонує звільнити внутрішньо переміщених осіб (ВПО) від сплати комуналки.

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