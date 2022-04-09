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В Україні почали відновлювати дороги і мости, зруйновані російською армією (фото)

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Субота 09 квітня 2022 04:22
В Україні почали відновлювати дороги і мости, зруйновані російською армією (фото) Фото: в Україні відновлюють пошкоджені армією РФ дороги (t.me/kt20220224)
Автор: Роман Мирончук

Російські військові з дня повномасштабного вторгнення в Україну зруйнували багато доріг і мостів. Зараз почалися роботи по їх відновленню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника керівника офісу президента Кирила Тимошенка.

За його словами, на автодорозі Р-30 на під'їзді до Ірпеня облаштовується тимчасова переправа. Паралельно йде підготовка до будівництва нового моста, яке почнеться найближчим часом.

"Працюємо, щоб автошляхи стали знову безпечні! На трасі Київ-Чоп проводиться ямковий ремонт", - заявив Тимошенко.

Він також зазначив, що через бойові дії в Чернігівській області пошкоджено 626 км доріг державного значення (21% мережі державних трас). При цьому зруйновано 16 мостів і шляхопроводів.

В Україні почали відновлювати деякі мости і дороги (фото: t.me/kt20220224)

"Зараз ведеться активне оновлення транспортних коридорів для безпечного пересування громадян і доставки гуманітарних вантажів", - додав заступник керівника Офісу президента.

Нагадаємо, Тимошенко говорив про те, що інфраструктура населених пунктів Київської області буде відновлена в найкоротші терміни.

Раніше в Укрзалізниці розповіли, коли відновлять залізничний міст з Ірпеня до Києва.

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