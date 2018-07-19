В Україні розпочали серійне виробництво боєприпасів за стандартами НАТО

Розпочато серійне виробництво боєприпасів для 40-мм автоматичного гранатомету

В Україні розпочато серійне виробництво боєприпасів за стандартами НАТО. Про це йдеться у повідомленні на сайті "Укроборонпром".

Так, КП "Шосткинський казенний завод "Імпульс", що входить до складу ДК "Укроборонпром", спільно з ПрАТ "Кузня на Рибальському", розпочали серійне виробництво боєприпасів для 40-мм автоматичного гранатомету – ПГОФ-40.

Зазначимо, ПГОФ-40 - граната осколково-фугасної дії з типорозміром 40х53 мм, що відповідає встановленому у НАТО стандарту боєприпасів до автоматичних гранатометів.

Повідомляється також, що завод освоїв виробництво спеціальних інертних 40-мм боєприпасів ПГІ-40, які використовуються для пристрілки автоматичного гранатомету та навчання особового складу.

Також освоюється виробництво ВОГ-25В, які призначені для стрільби з підстовольних гранатометів для автоматів, що стоять на озброєнні силових структур України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що державний концерн "Укроборонпром" ініціює створення робочої групи з розробки нової редакції Закону України "Про Державний оборонне замовлення".