В Україні почали нараховувати штрафи за борги за комуналку

Пеню за борги по оплаті за жилищно-комунальні послуги, які утворилися з 1 травня, почали нараховувати в Україні. Відповідні норми містяться в законі "Про житлово-комунальні послуги".

Відповідно до статті 26 закону, розмір пені має бути встановлено в договорі з постачальником. Але він не може бути вище 0,01% від суми боргу за кожен день прострочення. Загальний розмір сплаченої пені не може перевищувати 100% загальної суми боргу.

"Нарахування пені починається з першого робочого дня, наступного за останнім днем граничного терміну внесення плати за житлово-комунальні послуги", - йдеться в тексті закону.

Міністерство регіонального розвитку, будівництва і ЖКГ оприлюднило роз'яснення, згідно з яким "пеня за несвоєчасне здійснення платежів за комунальні послуги може нараховуватися на ту суму заборгованості, яка утворюється з моменту укладення відповідного договору про надання комунальних послуг".

"Пеня за несвоєчасне здійснення платежів за житлово-комунальні послуги, не є підставою для автоматичного нарахування споживачам пені з 01.05.2019", - йдеться роз'яснення Мінрегіону.

Як повідомляло РБК-Україна, стаття закону "Про житлово-комунальні послуги", прийнятого ухваленому у листопаді 2017 року, про введення пені за житлово-комунальні послуги набрала чинності з 1 травня 2019 року.

Відзначимо, заборгованість населення по сплаті за житлово-комунальні послуги на кінець квітня 2019 року склала 63,5 млрд грн, що на 5,7 млрд грн менше, ніж місяцем раніше.