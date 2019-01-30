В Україні почали ліцензування виробників електроенергії для нового ринку

Під ліцензування потрапляють близько 340 суб'єктів

Национальная комиссия, которая осуществляет государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) начала лицензирование производителей электроэнергии для работы на новом рынке. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook главы НКРЭКУ Оксаны Кривенко.

По ее словам, регулятор начал лицензирование производителей электроэнергии для работы в новом рынке. Этот процесс должен быть завершен до 01 июля 2019 года.

"Всего подпадают под перелицензирование около 340 субъектов. Новые лицензионные условия ужесточают требования к деятельности предприятий. Производители, деятельность которых будет лицензирована, смогут работать не только на рынке на сутки вперед, а и на рынке двусторонних договоров", - отметила Кривенко.

Напомним, ранее регулятор дал инструкцию по жалобам на качество электроэнергии. Такая жалоба рассматривается в течение 15 дней, а в случае проведения измерений - в течение 30 дней. В случае несоблюдения указанных сроков компания обязана предоставить компенсацию.

Отметим, с 1 января 2019 года начала действовать новая модель розничного рынка электрической энергии.