Регулятор надав інструкцію щодо скарг на якість електроенергії

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

На першому етапі потрібно написати скаргу до обленерго

Споживачі можуть подати письмову скаргу електрозподільчій компанії щодо незадовільної якості електричної енергії. Про це повідомляє РБК Україна з посиланням на публікацію голови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), Оксани Кривенко у Facebook.

Як зазначила Кривенко, скарга розглядається протягом 15 днів, а у разі проведення вимірювань - протягом 30 днів. У разі недотримання зазначених строків компанія надає компенсацію.

Якщо компанія відхиляє скаргу споживача, вона має надати документи, які підтверджують його вину, або результати вимірювання (протягом не менше 7 днів), що підтверджують дотримання параметрів показників якості електричної енергії, додала вона.

У разі незгоди з результатами розгляду скарги споживач може звернутися до НКРЕКП, зазначила Кривенко.

"Компанія усуває причини незадовільної якості: у строк 30 днів у разі можливості їх усунення оперативними діями персоналу; у строк 180 днів у разі необхідності проведення будівельних робіт або заміни елементів мережі", - написала голова НКРЕКП.

Нагадаємо, з 1 січня 2019 року почала діяти нова модель роздрібного ринку електричної енергії. Як зазначила голова НКРЕКП Оксана Кривенко, побутові та малі непобутові споживачі мають право на отримання універсальних послуг на недискримінаційних засадах. За її даними, ціни таких послуг будуть регульованими та стабільними. Плата за ці послуги з розподілу електричної енергії включається постачальником універсальних послуг в єдиний платіжний документ за електричну енергію окремим рядком.

Відзначимо, голова НКРЕКП Оксана Кривенко повідомила, що для побутових споживачів компенсація за неякісну електроенергію становитиме від 100 до 200 грн.