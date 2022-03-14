В Україні почали використовувати технологію для розпізнавання облич російських окупантів, - Reuters

За словами виконавчого директора компанії Хоана Тон-Тхата, вони запропонували українським військовим за допомогою їх технологій розкривати особистості російських окупантів, боротися з дезінформацією та ідентифікувати загиблих.

"Україна отримує безплатний доступ до потужної системи пошуку облич Clearview AI, що дозволяє владі потенційно перевіряти людей, які представляють інтерес, на контрольно-пропускних пунктах", - додав представник компанії Лі Волоскі, колишній дипломат при президентах США.

У компанії Clearview заявили, що не пропонували цю технологію Росії.

У Міноборони України інформацію про початок використання системи розпізнавання облич з суботи агентству поки не прокоментували.

Перед цим представник Міністерства цифрової трансформації України заявив, що розглядає пропозиції від американських компаній, що займаються штучним інтелектом, таких як Clearview.

Як розповідає засновник Clearview, в його стартапі є понад 2 мільярди зображень з російської соціальної мережі "ВКонтакте" з бази даних, що налічує понад 10 мільярдів фотографій.

Тон-Тхат зазначає, що ця база даних може допомогти Україні легше ідентифікувати загиблих, ніж намагатися зіставити відбитки пальців.

Також він звернув увагу, що технологія Clearview може бути використана для возз'єднання біженців, розлучених зі своїми сім'ями, виявлення російських оперативників і допомоги уряду в боротьбі з фейковими повідомленнями в соцмережах про війну.