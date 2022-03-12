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Оприлюднено список окупантів, причетних до злочинів проти мирного населення

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Київ, Субота 12 березня 2022 17:54
Оприлюднено список окупантів, причетних до злочинів проти мирного населення Фото: оприлюднено список окупантів, причетних до злочинів проти мирного населення (mill.ru)
Автор: Марія Кучерявець

У Головному управлінні розвідки опублікували список військових одного з підрозділів окупаційних військ РФ. Вони причетні військових злочинів проти мирного населення України

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ГУР МО.

"Кожен українець повинен знати їхні імена! ГУР МО України здобуло список військовослужбовців 78 окремої бригади матеріально-технічного забезпечення ЗС РФ (військова частина 11384) м. Буденновськ, які беруть участь у скоєнні військових злочинів проти мирного населення України. Гарантуємо, що вони сповна відчують гнів українського народу. Обіцяємо, жоден злочин не залишиться безкарним", - йдеться в повідомленні.

Зі списком військових РФ можна ознайомитися за посиланням.

Зазначимо, за час війни Росії проти України в українських полон потрапило близько 500-600 військовослужбовців. Точну кількість складно назвати.

Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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