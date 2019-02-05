В Україні почалася реєстрація на ЗНО-2019

Реєстрація на зовнішнє оцінювання триватиме до 25 березня

В Украине 5 февраля стартовала регистрация на внешнее независимое оценивание. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Украинский центр оценивания качества образования.

Сообщается, что регистрация продлится до 25 марта. Для регистрации необходимо на сайте Украинского центра оценивания качества образования создать и заполнить регистрационную карточку, подготовить комплект регистрационных документов и подать его ответственному за регистрацию в учебном заведении. Для выпускников прошлых лет - отправить документы в соответствующий региональный центр оценивания качества образования.

Комплекты регистрационных документов учащихся (слушателей, студентов) для прохождения государственной итоговой аттестации в форме ВНО руководители учебных заведений присылают по 18 марта 2019 года.

Напомним, ранее сообщалось, что на участие в пробном тестировании подали почти 280 тыс. заявок. Отметим, чаще всего на пробное тестирование выбирают украинский язык и литературу.

Ранее РБК-Украина писало, что вступили в силу новые условия приема в учреждения высшего образования на 2019 год.