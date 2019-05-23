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Верховний суд отримав другий позов про розпуск Ради

Новини » Суспільство    23.05.2019 - 19:52
Верховний суд отримав другий позов про розпуск Ради
Фото: будівля ВСУ (РБК-Україна)

У Верховному суді знаходяться дві позовні заяви з аналогічними вимогами

У Верховний суд 23 травня надійшла ще одна позовна заява про визнання протиправним і недійсним указа президента України Володимира Зеленського про розпуск парламенту. Про це повідомляє прес-служба Верховного суду на своїй сторінці в Facebook.

"У Верховний суд надійшла ще одна позовна заява до президента України про визнання протиправним і недійсним указу президента України від 21.05.2019 року № 303/2019 "Про дострокове припинення повноважень Верховної ради України та призначення позачергових виборів", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що заява подана фізичною особою у п'ятницю, 23 травня. Зазначена справа зареєстровано під номером 9901/278/19.

Таким чином, у Верховному суді знаходяться дві позовні заяви з аналогічними вимогами.

Нагадаємо, раніше Верховний суд отримав позов на указ президента Володимира Зеленського про розпуск Верховної ради. У прес-службі кажуть, що заявник просить визнати протиправним та нечинним указ Зеленського про дострокові вибори.

Відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України суддя протягом п'яти днів з дня подачі позовної заяви виносить ухвалу про таких процессуальныех діях.

 

 

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