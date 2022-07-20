Кількість поранених дітей через російську агресію зросла: нові дані

З початку повномасштабної війни через російську агресію постраждали понад 1032 дітей. З них 353 загинули, ще 679 дітей отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора .

Так, в ніч на 20 липня російські війська обстріляли Нікополь Дніпропетровської області. Поранення отримали троє дітей - 3, 5 і 15 років.

Найбільше дітей з початку війни постраждали в:

Донецької області - 357;

Харківській - 191;

Київській - 116;

Чернігівській - 68;

Луганській - 61;

Миколаївській - 53;

Херсонській - 52;

Запорізькій - 40.

"Ці цифри не остаточні, оскільки йде робота по їх встановленню в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих і звільнених територіях", - зазначили в ОГП.

Крім того, у відомстві зазначили, що через бомбардування і обстріли збройними силами РФ в Україні пошкоджено 2185 навчальних закладів. З них 221 зруйнований повністю.