Кількість поранених дітей через російську агресію зросла: нові дані
З початку повномасштабної війни через російську агресію постраждали понад 1032 дітей. З них 353 загинули, ще 679 дітей отримали поранення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора.
Так, в ніч на 20 липня російські війська обстріляли Нікополь Дніпропетровської області. Поранення отримали троє дітей - 3, 5 і 15 років.
Найбільше дітей з початку війни постраждали в:
- Донецької області - 357;
- Харківській - 191;
- Київській - 116;
- Чернігівській - 68;
- Луганській - 61;
- Миколаївській - 53;
- Херсонській - 52;
- Запорізькій - 40.
"Ці цифри не остаточні, оскільки йде робота по їх встановленню в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих і звільнених територіях", - зазначили в ОГП.
Крім того, у відомстві зазначили, що через бомбардування і обстріли збройними силами РФ в Україні пошкоджено 2185 навчальних закладів. З них 221 зруйнований повністю.
Як відомо, в Україні перевіряють всі школи перед початком нового навчального року на предмет відповідності вимогам безпеки. У тих навчальних закладах, де не підготовлені бомбосховища і укриття з усім необхідним, навчання в офлайн форматі не почнеться.
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