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В Україні з початку війни знешкодили понад 75 тисяч боєприпасів та 2 тисячі авіабомб

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Україна, Понеділок 25 квітня 2022 12:46
В Україні з початку війни знешкодили понад 75 тисяч боєприпасів та 2 тисячі авіабомб Фото: піротехніки знешкодили понад 75 тисяч боєприпасів (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

В Україн з початку повномасштабної війни знешкодили понад 75 тисяч боєприпасів. Крім того, піротехніки ліквідували 2 тисячі ворожих авіабомб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство внутрішніх справ.

"Обстежено та очищено понад 13 тисяч гектарів території країни - це майже 20 тисяч футбольних полів", - заявив заступник міністра внутрішніх справ України Євгеній Єнін.

Також під час розмінування звільнених від російських окупантів територій Київської області правоохоронці та піротехніки виявили і знешкодили майже 5 тисяч небезпечних вибухових предметів.

"Ворог буквально засіває мінами окуповані колись ним міста. Відбувається це через відносну дешевизну, простоту й ефективність застосування та через те, що вони можуть завдавати значних втрат живої сили. Некеровані мінні загородження та гранати на розтяжках залишають після себе навіть у квартирах та будинках", - сказав заступник міністра.

Раніше ми повідомляли, що на повне розмінування Київської області знадобляться роки.

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