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В Україні з початку снігопаду сталося 1358 ДТП, загинули понад 10 осіб

Новини » Надзвичайні події    15.11.2018 - 10:27
В Україні з початку снігопаду сталося 1358 ДТП, загинули понад 10 осіб
Фото: (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)

За добу в ДТП постраждали 96 осіб

В Україні за добу, 14 листопада, відбулося 1358 дорожньо-транспортних пригод (ДТП). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національної поліції.

Повідомляється, що в результаті ДТП постраждали 96 осіб, 11 загинули.

"За минулу добу маємо страшну статистику. Через погодні умови, неуважність, недбалість та інші причини на дорогах країни сталося 1358 ДТП", - йдеться в повідомленні.

В Україні з початку снігопаду сталося 1358 ДТП, загинули понад 10 осіб

Нагадаємо, в Україні за добу в результаті снігопаду зафіксовано більше тисячі дорожньо-транспортних пригод. За даними патрульної поліції України, у Києві станом на 18:00 14 листопада по спецлінії "102" надійшло 498 звернень про ДТП.

Відзначимо, що в Києві сьогодні вранці, 15 листопада, очікується мокрий сніг та ожеледиця на дорогах. 15 листопада станом на 7:00 в Києві без опадів. Спостерігається туман, видимість 200-500 м. Синоптики попереджають про можливий мокрий сніг і ожеледицю на дорогах. Вдень опадів не очікується.

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