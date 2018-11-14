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В Україні за добу сталося понад тисячу ДТП, - Омелян

Новини » Надзвичайні події    14.11.2018 - 23:58
В Україні за добу сталося понад тисячу ДТП, - Омелян
Фото: Володимир Омелян (РБК-Україна)

Понад половину водіїв не скористалися пасками безпеки, третина пересувалися на літній гумі

В Україні за добу в результаті снігопаду зафіксовано понад тисяча дорожньо-транспортних пригод (ДТП). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра інфраструктури Володимира Омеляна у Facebook.

Омелян навів статистичні дані щодо ДТП, які сталися 14 листопада, згідно з якими третина їхніх фігурантів пересувалися на автівках з "літньою гумою".

"За добу більше 1000 ДТП по всій країні. З них лише у Києві - 498. 30% водіїв не змінили літню гуму на зимову. Лише 46% були пристебнуті", - написав міністр.

Омелян додав, що, за останніми соцопитуваннями, пасками безпеки користуються лише близько 23% громадян.

"Мінімум половини цих смертей, каліцтв, ДТП могло б не бути, якби кожен витратив секунду на початку мандрівки на застібання паску безпеки і годину раз на півроку на вчасну заміну сезонної гуми авто", - зазначив глава Мінінфраструктури.

Нагадаємо, за даними Патрульної поліції України, в Києві станом на 18:00 14 листопада по спецлінії "102" надійшло 498 звернень про дорожньо-транспортні пригоди.

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