В Україні розпочала роботу місія ЄС щодо виробництва м’яса

Місія працюватиме в Україні з 29 січня по 8 лютого 2019 року

В Украине начала работу миссия инспекторов генерального директората Европейской Комиссии по вопросам охраны здоровья и безопасности пищевых продуктов (DG SANTE), которая проверит систему государственного контроля за производством мяса птицы и продуктов полученных из него, предназначенных для экспорта в Европейский союз. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпродпотребслужбу.

Оценочная миссия проводится в рамках согласованного с ЕС графике. Она будет работать в Украине с 29 января по 8 февраля 2019 года

В рамках визита представители DG SANTE уже провели встречу с руководством и ведущими специалистами Госпродпотребслужбы, ознакомились с материалами по выполнению плана мероприятий, принятых службой с целью выполнения рекомендаций Еврокомиссии.

Планируется также, что инспекторы посетят Киевскую, Ивано-Франковскую, Волынскую и Черкасскую области, проведут встречи с представителями главных управлений Госпродпотребслужбы в этих областях и ознакомятся с работой ряда предприятий.

По результатам работы миссии в течение месяца будет составлен отчет.

Также отмечается, что предыдущая миссия инспекторов DG SANTE по аудиту системы государственного контроля за производством мяса птицы и продуктов полученных из него работала в Украине с 27 февраля до 9 марта 2018 года.

Напомним, украинский аграрный экспорт в 2018 году вырос на 880 млн долларов по сравнению с 2017 годом и достиг нового рекорда - 18,8 млрд долларов.

РБК-Украина писало, что по данным Национального банка Украины, в ноябре 2018 года рост объемов экспорта продовольственных товаров ускорился до 27,2% г/г, достигнув исторического рекорда (2,1 млрд долларов) и обеспечив почти 53% всего экспорта товаров из Украины.