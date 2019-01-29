В Україні розпочала роботу місія ЄС щодо виробництва м’яса

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Місія працюватиме в Україні з 29 січня по 8 лютого 2019 року

В Україні розпочала роботу місія інспекторів генерального директорату Європейської Комісії з питань охорони здоров'я та безпечності харчових продуктів (DG SANTE), яка перевірить систему державного контролю за виробництвом м’яса птиці та продуктів отриманих з нього, призначених для експорту до Європейського союзу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держпродспоживслужбу.

Оціночна місія проводиться в рамках узгодженого з ЄС графіку. Вона працюватиме в Україні з 29 січня по 8 лютого 2019 року

У рамках візиту представники DG SANTE уже провели зустріч з керівництвом та провідними фахівцями Держпродспоживслужби, ознайомилися з матеріалами щодо виконання плану заходів, вжитих Держпродспоживслужбою з метою виконання рекомендацій Єврокомісії.

Планується також, що інспектори відвідають Київську, Івано-Франківську, Волинську та Черкаську області, проведуть зустрічі з представниками головних управлінь Держпродспоживслужби у цих областях та ознайомляться з роботою ряду підприємств.

За результатами роботи місії впродовж місяця буде складений звіт.

Також зазначається, що попередня місія інспекторів DG SANTE з аудиту системи державного контролю за виробництвом м’яса птиці та продуктів отриманих з нього працювала в Україні з 27 лютого до 9 березня 2018 року.

Нагадаємо, український аграрний експорт у 2018 році зріс на 880 млн доларів порівняно з 2017 роком та сягнув нового рекорду - 18,8 млрд доларів.

РБК-Україна писало, що за даними Національного банку України, в листопаді 2018 року зростання обсягів експорту продовольчих товарів прискорилося до 27,2% р/р, досягши історичного рекорду (2,1 млрд доларів) і забезпечивши майже 53% усього експорту товарів з України.