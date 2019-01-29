ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

В Україні розпочала роботу місія ЄС щодо виробництва м’яса

Новини » Економіка    29.01.2019 - 21:54
В Україні розпочала роботу місія ЄС щодо виробництва м’яса
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Місія працюватиме в Україні з 29 січня по 8 лютого 2019 року

В Україні розпочала роботу місія інспекторів генерального директорату Європейської Комісії з питань охорони здоров'я та безпечності харчових продуктів (DG SANTE), яка перевірить систему державного контролю за виробництвом м’яса птиці та продуктів отриманих з нього, призначених для експорту до Європейського союзу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держпродспоживслужбу.

Оціночна місія проводиться в рамках узгодженого з ЄС графіку. Вона працюватиме в Україні з 29 січня по 8 лютого 2019 року

У рамках візиту представники DG SANTE уже провели зустріч з керівництвом та провідними фахівцями Держпродспоживслужби, ознайомилися з матеріалами щодо виконання плану заходів, вжитих Держпродспоживслужбою з метою виконання рекомендацій Єврокомісії.

Планується також, що інспектори відвідають Київську, Івано-Франківську, Волинську та Черкаську області, проведуть зустрічі з представниками головних управлінь Держпродспоживслужби у цих областях та ознайомляться з роботою ряду підприємств.

За результатами роботи місії впродовж місяця буде складений звіт.

Також зазначається, що попередня місія інспекторів DG SANTE з аудиту системи державного контролю за виробництвом м’яса птиці та продуктів отриманих з нього працювала в Україні з 27 лютого до 9 березня 2018 року.

Нагадаємо, український аграрний експорт у 2018 році зріс на 880 млн доларів порівняно з 2017 роком та сягнув нового рекорду - 18,8 млрд доларів. 

РБК-Україна писало, що за даними Національного банку України, в листопаді 2018 року зростання обсягів експорту продовольчих товарів прискорилося до 27,2% р/р, досягши історичного рекорду (2,1 млрд доларів) і забезпечивши майже 53% усього експорту товарів з України.

Загибель овець: Держспоживслужба посилила вимоги до перевезення тварин В Україні в кожному п’ятому дитячому оздоровчому закладі порушують санвимоги
Новини України Госпродпотребслужба
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся