В Україні з початку літа потонули понад 30 дітей

З початку червня на українських водоймах потонули понад 30 дітей віком до 18 років. Трагічні події відбуваються як під час самостійного відвідування ними водойм, так і за наявності поруч батьків.

Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Причинами такої невтішної статистики рятувальники називають спеку, поєднану із тривалими літніми канікулами і примножену недостатнім батьківським доглядом.

"На прикладі тривожної статистики, яка свідчить про те, що з початку червня вода вже забрала життя більш ніж тридцяти дітей, Служба порятунку закликає дорослих посилити контроль за тим, як саме юні українці проводять своє дозвілля", - наголосили у ДСНС.

При чому, діти гинуть не тільки під час самостійного відвідування ставків та річок. За словами рятувальників, переважна кількість надзвичайних подій стаються мало не на очах у дорослих.

"Тож, з метою попередження загибелі людей у літній період, рятувальники наголошують на неухильному дотриманні правил безпечної поведінки на воді", - закликали у ДСНС.

Основними умовами для безпечного відпочинку на воді є:

правильний вибір місця для купання;

суворе дотримання правил безпеки під час плавання;

постійний контроль за дітьми з боку дорослих;

відсутність алкогольних напоїв, адже у стані сп'яніння люди втрачають пильність і не можуть адекватно зорієнтуватися у разі небезпечної ситуації.

Нагадаємо, загалом за перший місяць літа потонули понад 100 українців.

Зокрема, лише у Сумській області нещодавно вода забрала життя 5 людей.