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У Сумській області за добу втопилося 5 осіб

Новини » Надзвичайні події     20.06.2020 - 15:37
У Сумській області за добу втопилося 5 осіб
Фото: рятувальники (facebook.com MNS.GOV.UA)

Є тенденція до збільшення числа потопельників

Протягом минулої доби в Сумській області під час купання у водоймах втопилося 5 людей. Наймолодшому загиблому було 19 років.

Про це повідомляє прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій.

У відомстві відзначили тенденцію до збільшення числа потопельників, оскільки за весь минулий тиждень було зареєстровано 7 випадків смерті під час купання у водоймах.

"Тільки 19 червня в області водна стихія забрала життя 5 людей. Це при тому, що протягом усього минулого тижня на водоймах потонуло 7 осіб. Трагічні випадки зафіксовані у Кролевецькому районі (с. Камінь), містах Ромни (місцевий ставок), Шостка (вул. Озерна), Суми (вул. Веретенівська)", - йдеться в повідомленні.

Наймолодший загиблий - хлопець 2001 року народження з Конотопського району, а найстарший - жінка 1938 р. н. з міста Ромни.

"Загалом у поточному році в Сумській області водна стихія забрала життя вже 23 осіб, з них 13 (у тому числі 2 дітей) - в червні. І це при тому, що купальний сезон тільки почався", - відзначають в ДСНС.

Як повідомляло РБК-Україна, в Україні з початку літа втопилося 100 осіб, серед яких 17 дітей.

Також повідомлялося, що з початку року в пожежах загинули 740 українців; однією з основних причин загибелі людей є свідоме нехтування правилами пожежної безпеки.

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Автор: Максим Зайченко

Теги Новини України Сумская областьводоемыутопление
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