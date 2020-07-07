В Україні з початку літа потонули майже 300 людей

В Україні з початку літа на водоймах потонула 291 людина. Протягом 5 липня потонули 16 осіб.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

"З початку літа на водоймах країни потонула вже 291 людина. Тільки за добу 5 липня кількість утоплень становила 16 осіб. Переважна більшість випадків сталася через грубі порушення правил безпеки", - вказано у повідомленні відомства.

Крім того, рятувальники застерігають українців від необачної поведінки, як під час свята Івана Купала, так і протягом усього купального сезону.

Крім того, фахівці ДСНС наголошують, що карантин попри послаблення і досі діє, проте він не матиме ефекту, якщо громадяни будуть порушувати встановлені обмеження.

"Рятувальники зазначили, що вирушаючи відпочивати у місця з підвищеним рівнем небезпеки, а саме на річку чи ставок, головна умова дозвілля - посилена увага та відповідальність", - зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, 17 червня Держслужба з надзвичайних ситуацій повідомляла, що з початку червня на водоймах країни потонуло 100 людей; серед загиблих - 17 дітей.

Як писало РБК-Україна, в Україні за травень потонули 47 осіб.