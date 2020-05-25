Фото: дитина (РБК-Україна)

Сьогодні, 25 травня, у світі Міжнародний день зниклих безвісти дітей

В Україні з початку року зникла понад тисяча дітей. Наразі в країні 18 дітей перебувають у розшуку.

Про це повідомляє прес-служба Офісу омбудсмена України.

Як повідомляється, в Україні найчастіше зникають діти підліткового віку, а з найпоширеніших причин зникнення є складні стосунки з батьками через те, що діти, намагаючись довести свою незалежність та самостійність. Однак зникнення дитини відбувається проти її волі, шляхом насильницьких дій.

За даними Нацполіції, близько 90% зниклих дітей вдається знайти протягом першої доби. Однак щодо інших існує висока ймовірність стати жертвами насильства чи злочину.

Додамо, сьогодні, 25 травня, у світі Міжнародний день зниклих безвісти дітей.

Нагадаємо, в Україні планують удосконалити законодавство щодо захисту дітей від насильства.

Також повідомлялося, що правоохоронці викрили 28-річного жителя Волинської області, який займався створенням та розповсюдженням дитячої порнографії.

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Автор: Андрій Козловський