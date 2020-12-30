В Україні можуть ввести штрафи за перешкоджання аудиту доріг

В Україні можуть ввести штрафи за перешкоджання чи непроведення аудиту доріг. Кабінет міністрів вніс до Верховної ради відповідний законопроект №4551.

Про це свідчать дані на сайті парламенту.

Незабезпечення здійснення аудиту та/або перевірки безпеки автомобільних доріг, якщо вони є обов’язковими згідно з вимогами нормативно-правових актів, норм і правил, хочуть карати штрафом в розмірі 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (1700 гривень).

Якщо відсутність аудиту спричинила пошкодження транспортних засобів, вантажів, доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна, за це каратимуть стягненням у розмірі 150 таких мінімумів (2550 гривень).

Створення перешкод при аудиті та перевірці безпеки доріг тягне за собою штраф для громадян від двох до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та попередження або штраф для посадових осіб у розмірі від трьох до п'яти таких мінімумів.

Нагадаємо, минулого року набув чинності закон про аудит безпеки автомобільних доріг. Документ запровадив поняття економічних витрат у зв'язку з травмуванням або загибеллю у результаті дорожньо-транспортних пригод.

Міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов розповів в інтерв'ю РБК-Україна, що з ініціативи прем'єр-міністра України Дениса Шмигаль йде повний аудит ковідного фонду. В уряді пояснили, чому гроші пішли на будівництво доріг.