В Україні можуть ввести до шести років в'язниці за викрадення дитини одним із батьків

В Україні можуть передбачити до шести років позбавлення волі за викрадення дитини одним із батьків. Правоохоронний комітет рекомендує Верховній раді включити відповідний законопроект №5549 до порядку денного.

"Комітетом прийнято рішення рекомендувати Верховній раді включити до порядку денного п’ятої сесії проект закону: про внесення змін до Кримінального кодексу щодо відповідальності за викрадення дитини одним з батьків (реєстр. №5549)", - сказано у повідомленні.

Проект передбачає, що викрадення одним з батьків дитини, яка знаходилась на законних підставах у іншого з батьків, карається обмеженням волі на строк до шести років або позбавленням волі на той самий строк.