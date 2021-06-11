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В Україні можуть ввести до шести років в'язниці за викрадення дитини одним із батьків

Автор: Юлія Струк

В Україні можуть передбачити до шести років позбавлення волі за викрадення дитини одним із батьків. Правоохоронний комітет рекомендує Верховній раді включити відповідний законопроект №5549 до порядку денного.

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

"Комітетом прийнято рішення рекомендувати Верховній раді включити до порядку денного п’ятої сесії проект закону: про внесення змін до Кримінального кодексу щодо відповідальності за викрадення дитини одним з батьків (реєстр. №5549)", - сказано у повідомленні.

Проект передбачає, що викрадення одним з батьків дитини, яка знаходилась на законних підставах у іншого з батьків, карається обмеженням волі на строк до шести років або позбавленням волі на той самий строк.

Нагадаємо, 4 червня в Україні вперше відзначили День пам'яті дітей, загиблих в результаті агресії Російської Федерації проти України. Він буде відзначатися щорічно у цей день: Рада ухвалила відповідний проект постанови.

Як писало РБК-Україна, у країні планують штрафувати за продаж ліків неповнолітнім. Верховна рада схвалила за основу відповідний законопроект №5123-1

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