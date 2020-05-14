В Україні можуть ввести нову модель громадського транспорту у зв'язку з епідемією коронавірусу. Відповідний законопроект ініціювало Міністерство інфраструктури України, про це заявив головавідомства Владислав Криклій в ефірі "Сниданку з 1+1", передає кореспондент РБК-Україна.

Він розповів, що модель повинна дозволити замінити маршрутки на автобуси, електробуси. Криклій додав, що це будуть вже нормальні перевізники, які будуть надавати послугу місту та комунальним підприємствам.

Коли громадський транспорт з'явиться на вулицях міст України, то Криклій повторився, що "це вже питання до місцевої влади, чи вони готові відпускати маршрутні таксі".

Нагадаємо, раніше в МОЗ розповіли, коли в Україні запрацює транспорт і запустять внутрішні авіарейси. Відкриття транспортного повідомлення між областями буде відбуватися за правилами адаптивного карантину - якщо ситуація з поширенням коронавірусу в областях буде взята під контроль.

Також додамо, що "Укрзализниця" представила план відновлення приміського сполучення. На першому етапі запустять 745 поїздів, на другому - ще 571.