Шмигаль про воєнний стан в Україні: опрацьовуємо різні ситуації

На сьогодні на засіданнях Ради національної безпеки і оборони (РНБО) не приймалися рішення про воєнний стан в Україні. Але опрацьовуються різні сценарії, оскільки ситуація з російською загрозою може розвиватися швидко.

Про це у відповідь на запитання головного редактора РБК-Україна Сергія Щербини заявив в ефірі програми "Свобода слова" прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"На даний момент на РНБО такі речі не приймалися (про введення воєнного стану, - ред.). Але ми опрацьовуємо різні плани на різні ситуації, а ситуація може розвиватися швидко. Але ми готові до всіх планів і сценаріїв", - зазначив прем'єр.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський на зустрічі з силовиками та головами фракцій Верховної ради обговорював можливість запровадження надзвичайного стану у прикордонних з Росією областях.

Він також заявляв, що країна перейде на воєнний стан лише у разі широкомасштабної війни з Росією.