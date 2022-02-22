ru ua
Вт, 22 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Шмигаль про воєнний стан в Україні: опрацьовуємо різні ситуації

Новость на русском →
Київ, Вівторок 22 лютого 2022 21:55
Шмигаль про воєнний стан в Україні: опрацьовуємо різні ситуації Фото: прем'єр-міністр Денис Шмигаль (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Сергій Щербина

На сьогодні на засіданнях Ради національної безпеки і оборони (РНБО) не приймалися рішення про воєнний стан в Україні. Але опрацьовуються різні сценарії, оскільки ситуація з російською загрозою може розвиватися швидко.

Про це у відповідь на запитання головного редактора РБК-Україна Сергія Щербини заявив в ефірі програми "Свобода слова" прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"На даний момент на РНБО такі речі не приймалися (про введення воєнного стану, - ред.). Але ми опрацьовуємо різні плани на різні ситуації, а ситуація може розвиватися швидко. Але ми готові до всіх планів і сценаріїв", - зазначив прем'єр.

Новина доповнюється

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський на зустрічі з силовиками та головами фракцій Верховної ради обговорював можливість запровадження надзвичайного стану у прикордонних з Росією областях.

Він також заявляв, що країна перейде на воєнний стан лише у разі широкомасштабної війни з Росією.

Читайте РБК-Україна в Google News
Денис Шмигаль Вторгнення Росії до України
NEWS
Росія вводить війська в ОРДЛО. Що відбувається на Донбасі зараз: онлайн
Росія вводить війська в ОРДЛО. Що відбувається на Донбасі зараз: онлайн
DAILY
Путін визнав "ЛДНР". Що це означає і чого Україні чекати далі
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Путін визнав "ЛДНР". Що це означає і чого Україні чекати далі