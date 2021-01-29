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В Україні можуть посилити відповідальність за водіння п'яним і порушення пішоходів

Київ, П'ятниця 29 січня 2021 12:11
В Україні можуть посилити відповідальність за водіння п'яним і порушення пішоходів
Фото: Ігор Клименко (РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Правоохоронці розробили ряд законодавчих ініціатив для посилення відповідальності за порушення на дорогах. Вони сподіваються, що Рада їх прийме в цьому році.

Про це заявив голова Національної поліції України Ігор Клименко під час брифінгу.

Зокрема, мова йде про посилення відповідальності за керування транспортом в нетверезому вигляді, а також про відповідальність пішоходів за порушення правил дорожнього руху.

"Сподіваюся, що в цьому році депутати приймуть ці законопроекти", - зазначив він.

Також Клименко розповів, що зараз в Україні працюють 28 комплексів автофіксації правопорушень на дорогах і на деяких ділянках автодоріг кількість аварій зменшилася втричі.

Нагадаємо, дільничних інспекторів поліції замінять. Зараз запускається така нова форма - поліцейський офіцер громади. Поліцейський офіцер громади буде постійно перебувати на території громади і повністю з нею співпрацювати.

РБК-Україна писало, що Міністерство внутрішніх справ розробило законопроект про посилення відповідальності за образу поліцейських, планують збільшити розмір штрафу до 1700-3400 гривень.

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