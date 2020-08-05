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У МВС анонсували появу шерифів

Київ, Середа 05 серпня 2020 11:35
У МВС анонсували появу шерифів
Фото: поліцейські (РБК-Україна)
Автор: Анастасия Рокитна

Поліцейський офіцер громади буде постійно перебувати на території громади

Дільничних інспекторів поліції замінять. Зараз запускається така нова форма - поліцейський офіцер громади.

Про це радник міністра внутрішніх справ Володимир Мартиненко заявив в ефірі телеканалу "Україна 24".

За його словами, поліцейський офіцер громади буде постійно перебувати на території громади і повністю з нею співпрацювати.

"І тут фінансування у тому числі лягає на громаду. Це по аналогії - місцевий шериф, який постійно з усіма спілкується", - розповів він.

РБК-Україна писало, що Міністерство внутрішніх справ розробило законопроект про посилення відповідальності за образу поліцейських, планують збільшити розмір штрафу до 1700-3400 гривень.

Нагадаємо, заступник голови МВС доручили завдання розробити законопроект про збільшення штрафу за образу поліцейських після протестів по справі Стерненка, в ході яких були сутички між правоохоронцями та активістами.

Зазначимо, тоді відсторонили від виконання обов'язків двох правоохоронців, які били демонстрантів під час сутичок під судом у справі активіста.

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