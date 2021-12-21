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В Україні можуть створити багаторазову ракету, але є умова

Автор: Дмитро Левицький, Марія Кучерявець

КБ "Південне" вже має напрацювання своїх багаторазових ракет. Однак наразі поставленого завдання щодо розробки саме такої ракети перед підприємством не стоїть.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Звалище на орбіті. Чим загрожує космічне сміття та як з ним хочуть боротися".

Як пояснив РБК-Україна колишній співробітник NASA Дорж Бату, багаторазові ракети не можуть врятувати ситуацію з космічним сміттям, а лише гальмують її погіршення. Та й не всі компанії йдуть стежками Ілона Маска.

За словами представника конструкторського бюро Сергія Полуяна, причиною тому є те, що використання багаторазових ступенів неефективне з фінансової точки зору.

"Давайте будемо чесними, успіх SpaceX - це перш за все демонстрація дуже правильної національної космічної політики США. SpaceX отримує серйозне фінансування від NASA і вона може собі дозволити займатися першими ступенями, які рятуються, в тому числі завдяки цій допомозі", - підкреслив Полуян.

Разом з тим, він зазначив, в КБ "Південному" є напрацювання власних багаторазових ракет, наприклад розвиток проекту "Циклон-4М" під назвою "Циклон-5".

"Однак на сьогодні завдання створити ракету з багаторазовими ступенями перед конструкторським бюро не стоїть. Ми готові, у нас є напрацювання, але нам потрібно, щоб хтось цю задачу поставив", - зазначив він.

Нагадаємо, в Україні КБ "Південне" спільно з компанією "Курс" займаються розробкою космічного "евакуатора".

Додамо, координатор космічних програм групи Noosphere Наталія Боротканич розповіла, що загалом сьогодні навколо Землі обертається близько 130 млн невеликих об'єктів, розміром до 1 сантиметра, які перетворилися на сміття.

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КБ Південне