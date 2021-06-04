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Раді рекомендують розширити доступ адвокатів до в'язниць з урахуванням пропозицій Зеленського

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Україна, П'ятниця 04 червня 2021 15:37
Раді рекомендують розширити доступ адвокатів до в'язниць з урахуванням пропозицій Зеленського Фото: Раді рекомендують прийняти доопрацьований закон про розширення доступу адвокатів до в'язниць (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Верховній раді рекомендують схвалити закон про розширення доступу адвокатів до в'язниць з урахуванням пропозицій президента Володимира Зеленського. Раніше глава держави ветував відповідний законопроект №2063.

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

Таку рекомендацію надав комітет з питань правової політики.

Закон пропонує унормувати право захисника без обмеження часу і кількості мати побачення з особами, що потребують такого захисту, у робочі, вихідні, святкові, неробочі дні.

"За результатами розгляду комітет рекомендує Верховній раді прийняти доопрацьований проект закону для повторного внесення на розгляд ВРУ в цілому", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, наприкінці квітня ВР відправила відповідний законопроект на доопрацювання у профільний комітет.

Як писало РБК-Україна, даний законопроект Рада прийняла в другому читанні в кінці лютого.

Так, в Україні можуть дозволити примусове годування засуджених.

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