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В Україні можуть виробляти 30-40 млн доз вакцин від коронавіруса на рік, - МОЗ

Автор: Максим Зайченко

Українські фармацевтичні підприємства можуть виробляти 30-40 мільйонів вакцин від коронавірусу на рік. З підприємствами проводили відповідні переговори.

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Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в інтерв'ю телеканалу "Україна 24".

"Якщо ми говоримо про виробництво вакцин, ми дійсно розглядаємо ці можливості. Ми поспілкувалися з нашими великими фармпідприємствами, які мають лінії з виробництва вакцин. Якщо б вони працювали на повну потужність, то я думаю, що це близько 30-40 млн доз (вакцин від коронавірусу, - ред.) на рік, які вони можуть виробляти", - заявив він.

Нагадаємо, Степанов також заявив, що в Україні обговорюють відновлення вітчизняного виробництва вакцин; науковий потенціал для цього є.

Раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що Україна готова до міжнародного співробітництва з виробництва вакцини від коронавірусу.

Також глава держави говорив, що Україна записана у всі черги, що стосується вакцини від коронавірусу, але поки визначеності у питанні вакцини немає.

Прогноз погоди
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